Canadees onderzoek long covid: ’Zit in de longen en niet in het hoofd’

Het gaat om een kleine, opmerkelijke studie – wel beoordeeld door vakgenoten – van 34 mensen met langdurige covid. De resultaten moeten daarom als ’verkennend en hypothese-genererend’ worden beschouwd. Maar hoofdonderzoeker Grace Parraga stelt op Global News van Television Network dat het heel opwindend is om daadwerkelijk iets te vinden dat verkeerd is. „Dat het in de longen van de patiënten zit en niet in hun hoofd.”

Veel mensen kampen met langdurige klachten, zoals ademhalingsproblemen, na een corona-infectie te hebben doorgemaakt en kunnen nauwelijks nog inspannende activiteiten uitvoeren. De groep patiënten met long covid neemt nog steeds toe.

Rode bloedcellen

De onderzoekers in Ontario keken naar een microscopische afwijking in de manier waarop zuurstof vanuit de longen naar de bloedvaten van langdurige coronapatiënten beweegt. Andere routinematige testen en borstonderzoeken met bestaande apparatuur lieten tot nu toe normale waarden zien bij patiënten met long covid; dit geeft patiënten vaak het gevoel dat ze zich aanstellen.

Daarom is er een mri-techniek ontwikkeld door Western University die vijf keer zo gevoelig is en vijf keer de ruimtelijke resolutie van een CT-scan heeft. Zo konden de onderzoekers zien hoe kleine takken van luchtbuizen in de longen zuurstof naar de rode bloedcellen van hun patiënten verplaatsen. Alle 34 patiënten die aan het onderzoek deelnamen, ondervonden problemen met het zuurstofgehalte dat door hun rode bloedcellen wordt geabsorbeerd.

’Meer ademen’

Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor het transport van zuurstof van de longen naar de rest van het lichaam. Elke verstoring in de stroom van deze zuurstof naar rode bloedcellen zal de hersenen ertoe aanzetten om te zeggen ’meer ademen’, wat resulteert in een gevoel van kortademigheid, legt Parraga uit.

Nu de onderzoekers weten wat er aan de hand is, is nu de vraag waarom er sprake is van een verstoring in de zuurstofstroom. Parraga: „En ik denk dat daarna de belangrijkste vraag is waarom sommige mensen wel en waarom andere niet long covid krijgen. Daar gaan we nu mee bezig.”