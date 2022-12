Premium Het beste van De Telegraaf

TU Delft maakt 3D-geprinte prothese voor gewonde Oekraïners

Door Marieke van Essen

Dr. ir. Gerwin Smit wil samen met de Movendi Foundation geld inzamelen om meer prothesen naar Oekraïne te kunnen sturen. Ⓒ Serge Ligtenberg

DELFT - Het prothese-laboratorium van de Technische Universiteit Delft staat sinds de Russische invasie in Oekraïne volop in de schijnwerpers. In het door oorlog geteisterde land is grote vraag naar de 3D-geprinte ’100 Dollar Hand’ van dr. ir. Gerwin Smit.