Moskou voelt niets voor ruil Oekraïense gevangenen tegen steenrijke vriend van Poetin

De aangehouden vriend is de omstreden Oekraïense zakenman en politicus Viktor Medvedtsjoek (67), die uiterst pro-Russisch is en geldt als de trouwste bondgenoot van Poetin in Oekraïne.

De Russische woordvoerder zei dat Medvedtsjoek geen Russische burger is maar een buitenlands politicus, die niets te maken zou hebben met de oorlog in Oekraïne. „We weten absoluut niet of hij wil dat Rusland wordt betrokken bij de poging de lasterlijke affaire tegen hem op te lossen”, zei de zegsman.

Huisarrest

Medvedtsjoek, die een oppositiepartij leidde, werd gearresteerd na een speciale operatie van de Oekraïense geheime dienst. Volgens de dienst stond hij op het punt om via Transnistrië, een pro-Russische afvallige regio van Moldavië aan de grens met Oekraïne, naar Moskou te vluchten. Hij kon in de buurt van Kiev worden onderschept.

De steenrijke Medvedtsjoek was in mei vorig jaar onder huisarrest geplaatst. De Oekraïense justitie verweet hem onder meer financiering van terrorisme en verraad, omdat hij militaire geheimen aan Moskou zou hebben doorgespeeld. Eind februari, vier dagen na het begin van de Russische invasie in Oekraïne, wist hij te ontkomen.

Poetin beschouwt Medvedtsjoek als een „persoonlijke vriend” en is peetvader van diens jongste dochter.