Ziekenhuispatiënt krijgt vergoeding voor lekken dossier medewerkster

Van juni 2014 tot en met juni 2018 bekeek de medewerkster, die inmiddels is ontslagen, het medisch dossier van de vrouw in totaal 79 keer. De medische gegevens werden opgenomen in een boek dat de ex-man van de patiënt onder pseudoniem schreef over hun echtscheiding en echtscheidingsperikelen. De ziekenhuismedewerkster, tevens de nieuwe partner van de man, publiceerde het boek in eigen beheer.

De vrouw spande een rechtszaak aan tegen het ziekenhuis en eiste onder meer 15.000 euro als vergoeding voor de immateriële schade die zij heeft geleden.