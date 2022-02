Rayan uit tientallen meters diep gat gehaald

Buitenland

Reddingswerkers naderen Rayan (5): ’Onduidelijk of hij nog leeft’

In het Marokkaanse dorpje Bab Berred zijn reddingswerkers afgedaald in de tunnel die hen naar de vijfjarige Rayan leidt. Een medisch team is mee. De reddingsactie is te volgen via een livestream, daar werd gezegd dat Rayan nog leeft en ondergronds wordt onderzocht. Operatieleider Abdelhadi Tamrani z...