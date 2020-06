Politie schiet dader Glasgow dood, ’nog drie doden’

De steekpartij vond plaats in West George Street. De politie bevestigt dat die straat is afgesloten en zegt de situatie onder controle te hebben. Volgens Sky News zijn er meerdere gewonden.

Lokale media in Glasgow melden dat het incident plaatsvond in het Park Inn Hotel. Dat zou tijdelijk onderdak bieden aan asielzoekers.

De politie laat inmiddels weten dat een agent gewond is geraakt. Diegene wordt behandeld in het ziekenhuis. De dader is doodgeschoten door agenten. De politie bevestigt nog niet dat er drie dodelijke slachtoffers zijn, zoals de BBC meldt.

Op dit moment is de omgeving veilig. Er wordt niemand meer gezocht.

’Man lag op de grond’

Op foto’s is te zien dat de politie en ambulancediensten in groten getale zijn uitgerukt naar de straat. Ooggetuigen zeggen dat zij onder meer bloed en gewapende politieagenten hebben gezien.

„Ik zag een man van Afrikaanse afkomst op de grond liggen, zonder schoenen. Iemand was bij hem. Ik weet niet of hij een schotwond of steekwond had”, meldt ooggetuige Craig Milroy tegenover de Glasgow Times.

’Ga weg’

De politie van Glasgow vraagt mensen om niet naar het afgesloten gebied te gaan en zegt dat er geen dreiging meer is voor het publiek.