Politie schiet dader steekpartij Glasgow dood

Onder de gewonden is ook een agent. Hij is er ernstig aan toe maar verkeert niet in levensgevaar. Het geweld speelde zich af voor of in een hotel in West George Street in het centrum van de stad. Op foto’s is te zien dat de politie en ambulancediensten in groten getale zijn uitgerukt naar de straat.

Volgens de BBC biedt het hotel, waar het incident plaatsvond, tijdelijk onderdak aan asielzoekers. Ooggetuigen hebben bloed en gewapende politieagenten gezien.

Premier Boris Johnson heeft gezegd dat hij diep bedroefd is door de gebeurtenissen in Glasgow. De Schotse premier Nicola Sturgeon noemt de berichten uit Glasgow „vreselijk.”

’Man lag op de grond’

„Ik zag een man van Afrikaanse afkomst op de grond liggen, zonder schoenen. Iemand was bij hem. Ik weet niet of hij een schotwond of steekwond had”, meldt ooggetuige Craig Milroy tegenover de Glasgow Times.

De politie van Glasgow vraagt mensen om niet naar het afgesloten gebied te gaan en zegt dat er geen dreiging meer is voor het publiek.