Leon (27) voor rechter om gruwelmoord op ouders: ’Jij hebt dit niet gewild’

Saskia Belleman doet vanaf 13.30 uur verslag van de zaak in de rechtbank. Volg haar berichten onderaan dit artikel.

Leon M. heeft eerder bekend dat hij op 21 oktober vorig jaar zijn ouders met een hamer op het hoofd heeft geslagen, en daarna met een zaag hun keel doorzaagde. Daarna sloeg hij zichzelf met de hamer op het hoofd, en stak hij met een mes aan weerskanten in zijn hals en in zijn borst.

Vervolgens ging hij op zoek naar een treinspoor om zelfmoord te plegen. Nadat hij geen geschikte plek kon vinden, meldde hij zich bedekt met bloed op de Eerste Hulp van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem.

Tijdens de zitting kwam de broer van M. aan het woord. M. brak thuis de boel af, schopte tafels doormidden en brak zijn eigen hand omdat hij werd geplaagd door stemmen in zijn hoofd die hem niet met rust lieten, stelde zijn de broer. ,,Steeds was er voldoende basis om hem op te nemen. Steeds werd daar anders over geoordeeld."

De broer richtte zich tot M. en zei te hopen dat die er alles aan gaat doen, ook voor zijn ouders, om zichzelf weer te worden. „Ik hou nog steeds superveel van je en ik weet dat jij dit ook niet gewild hebt.”

Tijdens een inleidende zitting zei de officier van justitie dat Leon M. al langere tijd euthanasie wilde. Hij is eind 2019 naar het Pieter Baan Centrum gegaan voor een onderzoek naar zijn geestvermogens.

