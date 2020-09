Australische seriemoordenaar (51) na ruim 25 jaar veroordeeld

De rechtbank acht bewezen dat Bradley Edwards de destijds 23-jarige Jane Rimmer in 1996 en de 27-jarige advocaat Ciara Glennon in 1997 van het leven beroofde. Hij ontvoerde hen uit de binnenstad van Claremont. Beide vrouwen werden gevonden in bebost gebied met hun keel doorgesneden, en andere wonden die wezen op zelfverdediging.

Het Hooggerechtshof sprak Edwards tegelijkertijd vrij voor het doden van de 18-jarige Sarah Spiers. Zij verdween eerder dan de andere twee vrouwen, maar haar lichaam is nooit gevonden. Volgens de uitspraak bestaat de mogelijkheid dat de 51-jarige ’Claremont serial killer’ ook achter de dood van Spiers zit, maar ontbreekt voldoende bewijs om hem te veroordelen.

Forensische wetenschap

Door de vooruitgang in de forensische wetenschap kon de politie fragmenten van het DNA van Edwards onder de vingernagels van onder Glennon identificeren. De sporen werden nog voor zijn arrestatie in 2016 aangetroffen onder de nagels, maar tot dit jaar was het onmogelijk om de eigenaar te traceren.

Edwards was al voor het plegen van de moorden berucht om zijn seksuele agressie op jonge meisjes.