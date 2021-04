Biden komt met ambitieus plan en wil uitstoot broeikasgassen de komende jaren halveren

Biden presenteert zijn klimaatplannen later op een digitale top met tientallen wereldleiders. Hij wil daar volgens Amerikaanse media laten zien dat de Verenigde Staten weer het voortouw nemen bij de aanpak van klimaatverandering. De president zal andere landen naar verwachting oproepen met een even ambitieus beleid te komen.

De Democraat gaat met zijn plannen veel verder dan zijn partijgenoot Barack Obama. Die wilde de uitstoot voor 2025 terugbrengen met 25 tot 28 procent. De Republikein Donald Trump koos daarna voor een andere koers en trok zijn land uit terug uit het klimaatverdrag van Parijs, iets wat Biden na zijn aantreden direct terugdraaide.

Een halvering van de Amerikaanse uitstoot zou grote gevolgen hebben voor de economie. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet dan flink worden teruggeschroefd, schrijft The New York Times. Het is ook nog onduidelijk of er voldoende politieke steun is om zulke drastische hervormingen door te voeren. Republikeinen hebben al sceptisch gereageerd.