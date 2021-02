Klaar voor arctische koude-inval: marathonschaatsers willen los

Binnenland

Schaatsen op natuurijsbaan na één nacht matige vorst

Tot ieders verbazing reden vanochtend de eerste schaatsers al rondjes over de fonkelnieuwe ijsbaan in Winterswijk. Verschillende leden – jong en oud – zwierden al vroeg over het ijs, hoewel het maar één nacht matig had gevroren. De Universiteit Twente is betrokken geweest bij de aanleg van de wonde...