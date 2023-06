Utrecht wil parkeerkosten voor lage inkomens vergoeden, ook als ze geen auto hebben

Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk wil betaald parkeren in de hele stad invoeren. Een plan dat op veel kritiek stuit, zo is een online petitie hiertegen al meer dan 20.000 keer ondertekend. Zo zou het voor werkende armen, oftewel mensen die een laag inkomen hebben, maar vaak wel hoge (woon)lasten hebben, nog moeilijker worden om rond te komen in Utrecht.

Utrechters met een laag inkomen kunnen een zogeheten U-pas aanvragen waarmee ze diverse voordeeltjes krijgen en een algemeen te besteden tegoed. Voor volwassenen is dat 120 euro, waarvan 75 euro uitgegeven kan worden aan openbaar vervoer. Het college wil dit bedrag nu ophogen, waarmee de parkeervergunning hier van kan worden betaald. Ook komt er mogelijk een budget voor deelfietsen en deelauto’s.

Geen onderscheid

Een auto is voor veel mensen een luxe, onder mensen met een laag inkomen heeft slechts 30 procent een auto, zo schat de gemeente in. Het Nibud deed onderzoek naar de kosten van autobezit per maand. Het gaat hierbij om vaste en variabele kosten. Een mini-klasse auto kost ongeveer 320 euro per maand en daarmee ongeveer 3840 euro per jaar. Een parkeervergunning kost in B1 gebied ongeveer 150 euro per jaar. Het U-pas tegoed is nu 75 euro, daar zou dan 150 euro bijkomen als de gemeente de gehele parkeervergunning wil vergoeden.

Omdat de gemeente juridisch gezien geen onderscheid mag maken, moeten ze het budget voor iedereen verhogen. Dus ook mensen zonder auto, krijgen een behoorlijke verhoging van hun budget. Dat kan vrij besteed worden, ook aan andere zaken dan mobiliteit.

De gemeente wil de parkeervergunning voor minima gaan betalen Ⓒ archieffoto Thijs Rooimans

Pashouders

Utrecht telt 30.000 volwassen U-pashouders. Niet iedereen gebruikt zijn of haar pas, de gemeente ziet nu dat 7877 mensen actief hun U-pasbudget bijna volledig gebruiken. Mogelijk wordt dit wel hoger, als mensen hun parkeervergunning ermee kunnen betalen. De gemeente wil 704.000 euro structureel reserveren voor de kosten voor gratis parkeren, van de kosten is 50.000 euro voor uitvoeringskosten gereserveerd.

Het college heeft ook naar twee andere varianten gekeken, namelijk kwijtschelding van de kosten voor de parkeervergunning of het uitbetalen van een bepaald bedrag aan mensen met een laag inkomen in een betaald parkeergebied. Beide varianten vielen af, maar dit was juridisch niet mogelijk.

Momenteel staat op het Stadskantoor een automaat waarmee U-pas-tegoed direct op een ov-chipkaart kan worden gezet. Het college hoopt dat het betalen van een parkeervergunning op net zo’n manier kan in de toekomst. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.