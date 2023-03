Franse regering overleeft motie van wantrouwen om pensioenplan

Een motie van wantrouwen was de enige mogelijkheid om de plannen nog tegen te houden, nadat premier Élisabeth Borne de hervorming op 16 maart had doorgedrukt buiten de Tweede Kamer om. Maar daar is de oppositie dus niet in geslaagd.

De meest kansrijke motie, van de kleinste parlementaire fractie LIOT, haalde het nipt niet. Er waren 287 parlementsleden nodig om de motie aan te nemen. Er stemden 278 voor. Een tweede motie, ingediend door de partij van de radicaal-rechtse Marine Le Pen, maakte geen kans. Deze motie werd verworpen met een verschil van 94 stemmen.

In het geval dat een van de moties het wel had gehaald, had de regering van Borne moeten opstappen. Ook zouden de pensioenplannen dan automatisch van tafel zijn.

Het is nu afwachten hoe het Franse volk reageert op de bevestiging van de pensioenhervorming. De pensioenleeftijd zal vanaf september van 62 naar 64 worden verhoogd. Honderden mensen verzamelden zich na de stemmingen voor het parlement. Ze scandeerden dat president Emmanuel Macron moet aftreden. Bij de Place Vauban, vlakbij het parlement, zouden demonstranten vuilnisbakken in brand hebben gestoken.

Ook sommige parlementariërs geven de strijd ondanks het resultaat niet op. Enkele leden van de uiterst linkse partij NUPES hielden borden omhoog met de boodschap ’on continue’ (we gaan door).

In heel Frankrijk waren er de voorbije maanden betogingen en stakingen tegen de pensioenhervorming. Sinds 19 januari zijn er acht nationale protestdagen geweest en in veel steden zijn zware rellen uitgebroken.