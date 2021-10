Wie stopt de hooligans? ’Mensen hebben veel binnen gezeten, er is heel veel frustratie’

Premium Columns

Nederland verwildert onder gedoogcultuur

Al jaren is geweld tegen hulpverleners een maatschappelijk probleem. Tijdens de coronacrisis is de agressie tegen werknemers in de zorg, de beveiliging, in het openbaar vervoer en tegen politiepersoneel nog eens toegenomen, blijkt uit onderzoek. Vaker dan in ons omringende landen hebben Nederlanders...