Kabinet geeft duidelijkheid over basisscholen en zomervakantie

Mark Rutte en Hugo de Jonge Ⓒ EPA

DEN HAAG - Het coronacrisisteam van het kabinet buigt zich woensdag over de vraag of Nederland nog wat verder van het slot kan. Nederlanders krijgen te horen dat ze binnenkort weer makkelijker binnen Europa op vakantie kunnen, melden ingewijden. En de basisscholen krijgen uitsluitsel of ze volgende week inderdaad weer helemaal open mogen.