Premier Rutte noemt verloop Dam-demo ’onverantwoord’

De 1,5 meter-regel is volgens de minister-president ’niet onderhandelbaar’. „Ik schrok van de beelden”, zegt Rutte over de Dam-demo. „De gedragsregels zijn er om het virus te verslaan.” Over de situatie in Rotterdam kan hij nog niet veel zeggen. „Het lijkt mij passend dat er is ingegrepen.”

Vakanties

De premier heeft verder goed nieuws voor alle Nederlanders: we kunnen weer op vakantie. „Het is wel een andere zomervakantie dan anders.”

Vanaf 15 juni kunnen Nederlanders in stapjes naar bijna alle landen in Europa en het Caribisch deel van het Koninkrijk op vakantie. Alleen voor Zweden en het Verenigd Koninkrijk blijft voorlopig ’code oranje’ gelden. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

De Zweedse epidemioloog dr. Anders Tegnell, grote architect achter het eigenzinnige beleid met minder restricties, zei vandaag dat Zweden het anders had moeten aanpakken. Mocht hetzelfde virus nu opduiken, dan zou Zweden ’met de kennis van nu’ meer opschuiven naar wat andere landen doen, aldus Tegnell.

’Wijs op reis’

Duitsland en Italië gaan vanaf 15 juni direct open. Het populairste vakantieland onder Nederlanders, Frankrijk, waarschijnlijk tussen 15 juni en 5 juli. Dat hangt af van wat landen zelf besluiten. Parijs heeft besloten om de grenscontroles halverwege deze maand op te heffen.

Premier Rutte roept mensen op om ’wijs op reis’ te gaan. „Het is onverstandig om in het buitenland volle clubs te bezoeken. Ga goed voorbereid op reis en zorg dat je de regels van het land goed kent en op de hoogte blijft.” Nederlanders die op vakantie in de problemen raken worden niet gerepatrieerd.

Buiten Europa blijft ’code oranje’ gelden. De minister-president vraagt mensen om te overwegen om buiten het hoogseizoen op vakantie te gaan. Europeanen mogen ook weer in ons land genieten van de zomer. Mensen uit Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn niet welkom.

Het kabinet heeft verder besloten om de basisscholen vanaf 8 juni volledig te openen.

