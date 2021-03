Hotels Schiermonnikoog gooien restaurants toch niet open

Binnenland

Toch naar kroeg in coronatijd: Groningse bouwt café na in De Sims

Mariska Slofstra kan ook in coronatijd nog elke dag de kroeg in. Ze bouwde haar geliefde Groningse café De Koffer tot in detail na in computerspel De Sims 4, waar ze met haar collega’s een virtueel speciaalbiertje drinkt.