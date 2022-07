Scholen moeten verplicht zieke en spijbelende leerlingen gaan registreren

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) komt met een wetsvoorstel om álle vormen van schoolverzuim verplicht bij te houden. Ziekte of spijbelen kunnen namelijk een voorbode zijn van langdurige uitval, stelt Wiersma.

De regel gaat gelden voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo (tot de leerplichtige leeftijd). Volgens de minister is het nodig dat scholen precies weten wat ze moeten doen als een leerling een keer afwezig is. „Ze moeten goed verzuimbeleid hebben en zicht hebben op patronen van aan- en afwezigheid”, aldus Wiersma. „Als je meteen wordt gemist als je een keer niet in de les bent, kan de school namelijk in actie komen voordat afwezigheid zorgelijk wordt en tijdig met kinderen en ouders in gesprek gaan over een oplossing.”

Registratie simpeler

Wiersma zegt scholen niet te willen opzadelen met een eindeloze administratie. Daarom wil hij de registratie simpeler maken. Het wetsvoorstel gaat nu in consultatie, wat betekent dat het onderwijs en andere partijen hun mening erover mogen geven.

Het kabinet maakt vrijdag ook bekend dat het 15 miljoen euro uittrekt voor ’ouder- en jeugdsteunpunten’. Die onafhankelijke steunpunten moeten advies geven over de mogelijkheden in de regio en de rechten en plichten van scholen en leerlingen. Dat vindt het kabinet nodig, omdat het voor ouders en leerlingen soms een frustrerende zoektocht kan zijn om een geschikte school te vinden.