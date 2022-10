Weerrecords blijven sneuvelen in extreem zachte herfstweek: warmste 29 oktober ooit

Zaterdag was het voor de zesde keer dit jaar raak: nooit eerder was het op 29 oktober zo warm als vandaag, meldt WeerOnline. In Maastricht werd het om 13.00 uur 22,6 graden. Het oude record uit 2005 was 22,3 graden en werd eveneens gemeten in Maastricht. Ook het officiële record voor 29 oktober zal later vandaag worden gebroken. Daarvoor moet het in De Bilt warmer worden dan 19,7 graden.

2022 kende nog meer datum-warmterecords. De eerste al op nieuwjaarsdag, toen 13,2 graden werd gemeten. Ook 22 maart, 14 augustus en 25 augustus waren de warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Op die dagen werd het respectievelijk 19,6 graden, 32,2 graden en 32,6 graden in De Bilt. Het zachte herfstweer zorgde ervoor dat we naast deze zaterdag, ook vrijdag al een record verbroken. Op 28 oktober werd het eerdere hoogtepunt van 19,5 graden zelfs met een hele graad verpletterd (in het Engels: record shattering, wanneer het vorige record wordt verbroken met meer dan 1 graad).

Koudste 18 september

Voor het eerst in drie jaar werd in 2022 ook weer een datum-kouderecord genoteerd. Op 18 september werd het in De Bilt niet warmer dan 13,3 graden, waarmee het de koudste 18 september ooit werd.

Naast de tot zes keer toe verbroken datumrecords, kende 2022 nog meer weerunicums. In het Limburgse Arcen werd een recordaantal warme zomerdagen gemeten: op 89 dagen werd het warmer dan 20 graden. Ondertussen ging de zomer van 2022 de boeken in als de heetste ooit gemeten, zo stelde het Europese onderzoeksinstituut Copernicus vast. De hoge temperaturen hadden ingrijpende gevolgen, zoals ernstige droogte en bosbranden waardoor landbouw en natuur forse schade opliepen.

Zondag

Volgens WeerOnline is het niet ondenkbaar dat ook zondag nog een datum-warmterecord sneuvelt. Dan kan de temperatuur in het zuidoosten van het land stijgen naar 22 graden. Het landelijk record voor 30 oktober is 22,6 graden (2005). Het kan dus opnieuw tot een datum-warmterecord leiden, maar de kans is kleiner dan vandaag.