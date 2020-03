Holland’s Got Talent-finalist Lars de R. in België veroordeeld tot 5 jaar

De R. uit Krommenie is oud-finalist van de talentenjacht Holland’s Got Talent. Hij werd op 19 maart in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor het seksueel misbruik van meerdere jonge jongens. Dat misbruik gebeurde in India, Kroatië en Nederland. Het jongste slachtoffer was vier jaar.

De vijf werden ook schuldig bevonden aan kindermisbruik, het aanzetten tot kindermisbruik en mensenhandel. Ze wisselden tussen 2004 en 2017 beeldmateriaal uit, onder meer van elkaars zoontjes. Ze kenden elkaar niet alleen online maar spraken ook regelmatig af.

Niels M. wordt als voortrekker beschouwd en kreeg zestien jaar gevangenisstraf. Hij ging volgens de rechtbank „actief en obsessief” op zoek naar materiaal en contacteerde minderjarigen voor seksuele contacten. M. vergreep zich ook aan zijn eigen zoon en stiefzoon.