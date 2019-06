Rock Werchter deels ontruimd om processierups

Ⓒ Hollandse Hoogte

WERCHTER - Op Rock Werchter in België, waar veel Nederlanders naartoe komen, is donderdag een deel van het festivalterrein ontruimd. Het gaat om de omgeving van het podium The Barn. De bomen bij het podium zitten vol met processierupsen, die voor oogklachten, benauwdheid en jeuk kunnen zorgen.