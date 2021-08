Trump weigert om belastingaangiften aan parlement over te dragen

Premium Buitenland

Wit-Russische activist opgehangen aangetroffen in Kiev; ’Vitali werd gevolgd’

In Kiev is het lichaam gevonden van de Wit-Russische Vitali Sjisjov. Hij bood als hoofd van ’Het Wit-Russische Huis in Oekraïne’ hulp aan de Wit-Russische diaspora in Oekraïne. Sjivjovs bondgenoten verdenken de geheime diensten uit hun land van herkomst.