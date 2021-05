Weer slaat om: dit weekend zonnebrand nodig, volgende week 25 graden

Dat zeggen onder meer de weerbureaus Weerplaza, Weeronline en Weer.nl. Donderdag begint de dag nog bewolkt of regenachtig, maar dat trekt al rond lunchtijd weg. De zon breekt steeds meer door. Het lijkt „het startschot van een lange periode met veel meer zon, geen regen meer en steeds verder oplopende temperaturen”, aldus Weer.nl.

Het weerbureau legt uit dat ’een grote verbouwing in de atmosfeer’ de reden is voor het nieuwe weerbeeld. „Het hogedrukgebied bij IJsland, dat ons zo lang in de kou hield, komt eindelijk in beweging en trekt naar Scandinavië.”

Temperaturen schommelen deze donderdag nog tussen de 13 en 15 graden, ietwat fris voor de tijd van het jaar, maar daarna wordt het snel beter.

Vrijdag wordt het 16 tot 20 graden en staat er weinig wind. „Dit maakt het heerlijk weer om buiten te zijn. Pas wel op met zonnen, want tussen 12:00 en 15:00 uur is de zonkracht 6. Zonder zonnebrandcrème verbrandt een lichte huid al in 15-30 minuten”, aldus Weeronline.

Zonovergoten weekend

In het weekend laat de zon zich helemaal vaak zien. Zaterdag wordt een heerlijke dag, met af en toe schaduw van stapelwolken, maar ook vaak genoeg een zonnetje. „Volgens onze weermodellen schijnt de zon zowel zaterdag als zondag ruim 70% van de tijd dat ze kan schijnen”, aldus Weeronline.

Het wordt dit weekend heerlijk om erop uit te gaan. Ⓒ Ronald Bakker / archief De Telegraaf

Temperaturen liggen op zaterdag tussen 16 en maximaal 21 graden in Limburg en op zondag misschien nog ietsjes hoger, tussen de 20 en 22 graden op de warmste plekken van ons land.

Zonkracht 7

Zondag kan de zonkracht ook de 7 aantikken. „Wie naar buiten gaat, dient zich goed in te smeren of de schaduw op te zoeken. Hoe snel de huid verbrandt hangt ook af van je huidtype. Sommige mensen kunnen al na 10 minuten verbranden bij zonkracht 7, maar anderen pas na 25 minuten”, aldus Weerplaza.

Ondanks de waarschuwing, moet ook worden benadrukt dat de zon vooral gezond is. De huid maakt vitamine D aan en dat is essentieel voor het lichaam.

Volgende week 28 graden?

Hoewel de dagtemperatuur op zaterdag dus heerlijk is, kan het ’s nachts nog even 5 graden zijn. Ook dat verandert snel. Volgende week wordt het écht zomer. „Maandag en dinsdag komt in het zuiden de zomerse grens van 25 graden al in zicht, vanaf woensdag lijken we daar op veel plaatsen overheen te gaan en kan het in het zuiden zelfs 28 graden worden”, aldus Weer.nl.

Alle dagen is er veel zon en blijft het droog. Aan zee zal een verkoelend windje voor badgasten alleen maar fijn aanvoelen. Zo draait het weerbeeld helemaal om. „Na een lange en unieke periode met koud en wisselvallig weer dit voorjaar, die maar niet wilde eindigen, lijkt de zomer van 2021 er dus wel tijdig en meteen ook overtuigend bij te zijn”, aldus Weer.nl.