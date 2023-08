Als jonge coureur ging Max Verstappen er met vader Jos de kartbanen mee af, nu staat de Iveco-camper te koop

Op de Iveco diesel met bijna twee ton op de teller kan op Marktplaats geboden worden vanaf 10.000 euro. De kampeerauto dateert uit 1999. Op de twee bedden sliepen Jos en Max. Ze zijn inklapbaar ooit bedoeld om plaats te kunnen maken voor de kart waarin Max het racevak leerde.

Origineel interieur

Het interieur is nog origineel. Op het driepits gaskookplaatje, waar Jos ongetwijfeld eten maakte voor Max, kun je je potje koken. Het illustere raceduo maakte vele kilometers over het Nederlandse asfalt, waarbij zij zich uiteraard wél aan de snelheidslimiet hielden. Een racebolide is de Italiaanse diesel bepaald niet.

Reinier Vrijenhoek, die zelf campers maakt, kreeg de bus aangeboden door een wat ouder echtpaar uit zijn woonplaats. Hij maakte hem in orde en zette hem te koop.

Hij zocht er oude foto’s van Jos en Max bij: het kenteken op de oude foto’s is hetzelfde als op de foto’s die Vrijenhoek heeft gemaakt. De oude foto’s horen bij de bus, de koper krijgt ze erbij. De rood-blauwe stickering (’Jos Verstappen Karting’) is verwijderd. „Maar als je goed kijkt, zie je er nog een restantje van”, zegt Vrijenhoek.

Prijs ’zeker niet hoog’

Hij vindt de vanaf-prijs van 10.000 euro ’zeker niet hoog’. „Er is veel vraag naar campers. Ik heb er recent nog eentje verkocht uit 2001 die 14.000 euro opleverde.” De connectie met de familie Verstappen heeft wat hem betreft geen invloed op de prijs. „Als ik er 25.000 voor had gevraagd, ja, dan ging het om de naam.”

Volgens de campermaker is het ’gewoon een leuk verhaal’. „Het geeft een beetje extra sjeu aan deze camper, meer niet.”