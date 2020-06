Den Haag: oproep demonstreren op persoonlijke titel ’volstrekt onverantwoord’

Initiatiefnemer Willem Engel wordt toegezongen na afloop van het kort geding van Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van de overheid. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De gemeente Den Haag roept mensen op om zondag niet naar het Malieveld te komen. Ook op persoonlijke titel aanwezig zijn bij een demonstratie die verboden is, is een strafbaar feit, stelt de gemeente. Burgemeester Johan Remkes noemt de oproep van Willem Engel, kopstuk van Viruswaanzin, om toch te komen volstrekt onverantwoord. Ook het protest van zaterdag op de Dam is verboden.