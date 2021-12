Premium Het beste van De Telegraaf

Verpleegkundige ziekenhuis Groningen knipt per ongeluk vingertopje van baby af

Door Rob Zijlstra Kopieer naar clipboard

Groningen - Een verpleegkundige in het Martini Ziekenhuis in Groningen kreeg zo gauw niet het spalkje aan het handje van een pasgeboren baby verwijderd en pakte toen maar de verbandschaar om het leukaplast erom te verwijderen. De gevolgen waren desastreus: ze knipte per ongeluk het topje van een pink af.