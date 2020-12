Facebook wil nepnieuws over coronavaccins in de ban doen

Het bedrijf volgt daarmee de koers van onder meer videoplatform YouTube. Facebook breidt zijn huidige regels tegen vermeende onwaarheden en complottheorieën over de pandemie uit in reactie op het nieuws dat vaccins binnenkort over de hele wereld beschikbaar zullen zijn. Onderzoekers concludeerden in november dat met name op Facebook verkeerde informatie over coronavirusvaccins zou worden verspreid.

Het gaat dan om beweringen over de veiligheid, werkzaamheid, ingrediënten of bijwerkingen van de vaccins en claims die ontkracht zijn door gevestigde gezondheidsexperts. Zo gaat Facebook bijvoorbeeld berichten verwijderen waarin staat dat Covid-19-vaccins microchips bevatten - een hardnekkige complottheorie onder zogeheten anti-vaxxers.

Het beleid kan volgens Facebook niet van de ene op de andere dag worden gehandhaafd. YouTube kreeg eerder kritiek te verduren vanwege censuur op coronageluiden anders dan de WHO, bijvoorbeeld over mondkapjes.

Advertentieverbod

Facebook zei in oktober dat het advertenties zou verbieden die vaccineren ontmoedigen. De afgelopen weken heeft Facebook een prominente antivaccinatiepagina verwijderd. Volgens het socialemediaplatform werd er herhaaldelijk misinformatie verspreid.

Ook berichtendienst Twitter scherpt de regels aan, maar dan in de strijd tegen wat het socialemediabedrijf haatberichten noemt. Voortaan is taalgebruik verboden dat personen „ontmenselijkt” op basis van ras, etniciteit of nationale oorsprong.

Het Amerikaanse bedrijf wijst erop dat het permanent de regels bijstelt. Volgens critici is het niet aan sociale media om te bepalen wat wel of niet door de beugel kan.

Holocaustontkenning

Onlangs nog deed Twitter, in navolging van Facebook, de ontkenning van de Holocaust als haatbericht in de ban. Het ontkennen van de massamoord op joden door nazi-Duitsland druist nu in tegen de spelregels. De dienst zegt antisemitisme krachtig te veroordelen.