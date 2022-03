’China vroeg Rusland om uitstel invasie tot na Spelen’

Het rapport geeft aan dat hoge Chinese functionarissen enige kennis hadden van de oorlogsplannen of bedoelingen van Rusland voordat de invasie vorige week begon, schrijft The New York Times. De inlichtingen over de uitwisseling tussen de Chinese en Russische functionarissen waren geheim. Ze werden verzameld door "een westerse inlichtingendienst" en geloofwaardig geacht door de functionarissen die de informatie beoordeelden, aldus de krant.

In westerse regeringskringen werden de bevindingen in het rapport gedeeld in de context van besprekingen over een eventuele Russische aanval op Oekraïne, stelt The New York Times. Desalniettemin hadden verschillende inlichtingendiensten verschillende interpretaties en is ook niet duidelijk hoe "breed" de bevindingen werden gedeeld, aldus de krant.