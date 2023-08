Filmpje met ’chique dames’ krijgt staartje: 2600 mensen willen ’met korte broek en koelbox’ naar Knokke

Bijna 25.000 geïnteresseerden, maar ook ruim 2600 aanwezigen. Het evenement ’Met korte broek en frigobox naar Knokke’ is een hit op Facebook.

Start om 9 uur

Het filmpje waarin enkele ’chique dames uit Knokke’ hun beklag doen over de bezoekers in hun mondaine badplaats ging al snel viraal, in zowel Nederland als Vlaanderen. „Het is een vrij hoog niveau hier”, zegt een van de vrouwen met een Frans accent. Ze hekelen in het interview korte broeken, of Franse toeristen met een koelbox op het strand.

VIDEO: Chique vrouw uit Knokke: 'Erger me aan korte broeken!'

Het inspireerde iemand tot aanmaken van een ludiek evenement. Op zaterdag 26 augustus wordt op Facebook opgeroepen om massaal in korte broek en met een frigobox naar Knokke-Heist af te zakken. Volgens het evenement staat het gebeuren gepland om 9 uur. „Kunnen we carpoolen?”, reageert iemand. „Want dit wil ik voor geen geld van de wereld missen.”

Geen gehoor

Of er volgende week zaterdag ook werkelijk mensen naar Knokke gaan, al dan niet in korte broek, moet nog blijken. De mensen achter het Facebook-evenement hebben nog niets van zich laten horen. Gaat u ook naar Knokke? Het evenement is hier te vinden.