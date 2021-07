Minstens 18 doden bij ongeluk met bus en vrachtwagen in India

Het ongeval vond plaats in de staat Uttar Pradesh, vertelt een woordvoerder van de politie. De meeste arbeiders waren onderweg naar huis in de westelijke staat Bihar. Mensen uit die staat trekken vaak naar rijkere staten zoals Delhi en Haryana om een baan te vinden.

Met 140 in een bus voor 65

De lokale autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar het ongeval. Volgens BBC ging de bus stuk omdat die te zwaar geladen was; er zouden 140 mensen aan boord hebben gezeten terwijl de bus geschikt was voor maximaal 65 personen.

Volgens BBC zijn 30 mensen ernstig gewonden en naar het ziekenhuis werden gebracht.

Eerste minister Narendra Modi zegt op Twitter dat families van slachtoffers 200.000 roepie zullen ontvangen, voor elke gewonde wordt er 50.000 roepie vrijgemaakt.

Sterfgevallen

In India vinden wel vaker ongevallen plaats op het slecht onderhouden wegennet. Volgens officiële cijfers sterven elk jaar 150.000 mensen bij verkeersongevallen. De ongevallen worden vooral veroorzaakt door te snel rijden of het niet dragen van een gordel of helm.