Makkelijker asiel voor tegenstanders Erdogan

Erdogan denkt dat Gülen de hand had in de poging zijn bewind omver te werpen in de zomer van 2016. Diens aanhangers gelden sindsdien in Turkije als ’terroristen’. Na de mislukte staatsgreep zijn duizenden Turken onder dat mom opgepakt. Ook journalisten, schrijvers, leraren, rechters, vakbondsleden en anderen die zich kritisch uitlaten over de autoriteiten moeten het sindsdien ontgelden.

Het is heel aannemelijk dat tegenstanders van het regime in Ankara terecht bang zijn dat de autoriteiten het op hen hebben gemunt, vindt de staatssecretaris. Daarom is een enkele aanwijzing dat zij gevaar lopen in het vervolg genoeg om asiel te kunnen krijgen.

Bekijk ook: Verplichte inburgering voor nieuwkomers uit Turkije