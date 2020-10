Man gooit emmer uitwerpselen over zijn vrouw

Volgens de advocaat van de vrouw is haar man een zware drinker en is hij verantwoordelijk voor ’talloos fysiek en psychisch geweld’. De details van de zaak zijn schokkend.

Afgelopen augustus verbleef het gezin in een huisje in de Ardennen. Toen de vrouw de vuilniszakken buiten zette, sloot de man haar buiten. Met alleen haar ondergoed aan besloot de vrouw om dan maar in een schuurtje te gaan slapen. Toen ze de volgende ochtend terugkeerde naar de woning, goot haar echtgenoot een emmer met uitwerpselen over haar heen.

Volgens haar advocaat kreeg de vrouw, nadat ze zich had gewassen, ook nog een lading frituurvet over haar hoofd gegooid. De verdachte ontkent en zegt dat zijn echtgenote veel fantasie heeft.

De uitspraak volgt op 20 november.