’Mijn moeder was onhandig, lastig en gek’

’In bijna elke klas wel een kind zit met een ouder met een psychische kwetsbaarheid. Sommigen maken zich klein om niet voor nog meer onrust te zorgen.’ Ⓒ Foto ter illustratie

Een op de vier Nederlanders kampt met een psychiatrisch probleem. Voor hun kinderen is nog veel te weinig aandacht, stelt schrijfster Aefke ten Hagen, die zelf de bipolaire stoornis van haar vader geheim moest houden en er nu een kinderboek over schreef. „Ik mocht de vuile was niet buiten hangen.”