Kunstenaars zijn boos als computer schilderswedstrijd wint: ’Dit is ongelofelijk waardeloos’

De ’schilder’, Jason Allen, maakte op Discord bekend dat hij de eerste prijs had gewonnen met zijn kunstwerk dat hij met computersoftware had gegenereerd. Met zijn ’schilderij’, genaamd Théâtre D'opéra Spatial, was hij niet snel klaar. Het kostte hem weken om met speciale software verschillende kunstwerken te creëren. „Ik heb honderden schilderijen gegenereerd, waarvan ik er drie heb uitgekozen om uit te printen”, schrijft hij op Discord. Met een van deze schilderijen won hij de wedstrijd voor digitale kunstwerken bij de Colorado State Fair.

Dat Allen de schilderscompetitie won zonder te schilderen, zorgde voor controversie onder kunstenaars. Zo schreef een kunstenaar op Twitter dat Allen met deze handelwijze de dood van creatieve banen bespoedigt. „Iemand wint een kunstcompetitie met een door kunstmatige intelligentie gegenereerd kunstwerk. Dat is ongelofelijk waardeloos”, aldus artiest Genel Jumalon. „De dood van het kunstenaarschap ontvouwt zich voor onze ogen”, schrijft een andere Twitter-gebruiker. De post heeft inmiddels meer dan 5000 likes gekregen.

Hypocriet

Allen reageerde laconiek op de verontwaardigden reacties - die hij al had verwacht. „Het is bijzonder om te merken hoe mensen op Twitter stellen tegen computergegenereerde kunst zijn, maar als eerste anderen onder de bus gooien door het menselijke element in een schilderij af te keuren. Vinden jullie dit niet hypocriet? Hij beredeneert filosofisch: wat als een kunstwerk een schilderij maakt door ondersteboven te hangen. Moet dit schilderij dan ook anders worden beoordeeld?

De kunstenaar hoopt dat gegenereerde schilderijen in de toekomst onderdeel worden van een nieuwe kunstvorm, waarbij computers ’de strijd met elkaar aangaan’.