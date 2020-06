Zweden: Stig Engström is dader van moord op Olof Palme

De beruchte ’Skandia-man’, een werknemer van de verzekeringsmaatschappij Skandia, was lange tijd in beeld tijdens het onderzoek. Hij werd gehoord als getuige, maar nooit als verdachte aangemerkt.

Engström overleed in 2000. Omdat hij niet meer in leven is, wordt het onderzoek stopgezet met als uitkomst dat de vermoedelijke dader nu is aangewezen, en voor altijd zo de boeken in zal gaan. Het Openbaar Ministerie liet tijdens de persconferentie doorschemeren dat men ’zo ver is gekomen als mogelijk’.

Engströms kantoor was in de buurt van de plek van de moord. Hij werkte de avond van de moord en kwam de familie Palme tegen op straat, zo vertelde hij rechercheurs. Hij bood naar eigen zeggen hulp aan de neergeschoten Palme. Zijn vrouw vertelde in 2018 nog in de krant Aftonbladet dat ze er van overtuigd was dat haar man niet de moordenaar was.

Premier

De sociaal-democraat Palme was premier van 1969 tot 1976 en vanaf 1982 tot zijn dood. Voorstanders zien hem als de architect van het moderne Zweden. Tegenstanders vonden hem te links en te kritisch naar de VS. Hij was 59 toen hij werd vermoord.

Ⓒ REUTERS

In 1989 leek de moord opgelost, toen een 42-jarige Zweed ervoor werd veroordeeld, maar die werd in hoger beroep weer vrijgesproken. Duizenden mensen zijn ondervraagd in de zaak. In de loop der jaren hebben meer dan 130 mensen de verantwoordelijkheid voor de moord opgeëist.