LIVE | Duitsland haalt drie Nederlandse provincies van risicolijst

15.55 - WHO: Delta-variant corona op weg wereldwijd dominant te worden

Delta is wereldwijd goed op weg de overheersende variant van het coronavirus te worden, zegt WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan. Dat komt doordat deze mutatie extra besmettelijk is.

De Delta-variant dook dit voorjaar voor het eerst op in India, dat vervolgens met een zeer zware tweede coronagolf worstelde, en werd daarna ook vastgesteld in andere landen. In het Verenigd Koninkrijk gaat het nu in 99 procent van alle besmettingsgevallen om de Delta-variant. Een week geleden was dat 90 procent.

Ook in Moskou raken steeds meer mensen besmet met deze variant. Daar gaat het om bijna 90 procent van de gevallen. De Russische hoofdstad worstelt met een toename van het aantal infecties. Vrijdag werden 9056 nieuwe positieve testen gemeld, een nieuw dagrecord. Moskou heeft daarom de eerder ingevoerde beperkingen verlengd.

Het is niet bekend hoeveel mensen wereldwijd besmet zijn met de Delta-variant. Daarvoor moet extra onderzoek worden gedaan. Dat gebeurt niet in alle landen. In sommige landen, waaronder Nederland, wordt alleen steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar virusvarianten.

15.25 - Italië heft inreisbeperkingen op voor reizigers uit EU

Italië heft zaterdag de inreisbeperkingen op voor EU-reizigers die met een speciale coronapas kunnen laten zien dat ze volledig ingeënt zijn tegen Covid-19, negatief zijn getest op het virus of recentelijk zijn hersteld na een besmetting. Nu moet deze groep nog een negatieve coronatest overleggen.

De door gezondheidsminister Roberto Speranza aangekondigde versoepeling geldt ook voor mensen die inreizen vanuit de Verenigde Staten, Canada of Japan. Zij moeten eveneens kunnen aantonen dat ze geen risico vormen.

In tegenstelling tot deze landen krijgen Britse reizigers vanaf zaterdag juist te maken met strengere regels. Zij moeten bij aankomst in Italië vijf dagen in quarantaine en zich laten testen, meldt Speranza op Facebook. Aanleiding hiervoor zijn de vele besmettingen met de Delta-variant. Daarnaast zijn de inreisverboden voor India, Bangladesh en Sri Lanka verlengd.

Italië werd vorig jaar zwaar getroffen door het coronavirus en was zelfs een tijd het epicentrum van de uitbraak in Europa. Nu er steeds minder mensen besmet raken, zijn veel coronamaatregelen geschrapt. De regering overweegt nu ook een einde te maken aan de mondkapjesplicht in de buitenlucht.

14.50 - Duitsland haalt drie Nederlandse provincies van risicolijst

Duitsland beschouwt drie Nederlandse provincies vanaf zondag niet langer als risicogebied met veel coronabesmettingen. Wie uit Friesland, Groningen of Zeeland naar Duitsland reist hoeft dan geen negatieve test of inentingsbewijs meer te tonen en de quarantaineplicht vervalt. Voor de overige provincies blijven de regels nog wel gelden.

Het Duitse beleid werd rond Pasen aangescherpt vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland. Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, meldde vrijdag dat de drie genoemde provincies van de lijst van zogeheten hoogincidentiegebieden worden afgevoerd.

Ook populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk, Griekenland, Zwitserland en delen van Spanje gelden niet langer als risicogebied, evenals België, het zuiden van Denemarken, Noorwegen, Estland, Litouwen, Jordanië en de Palestijnse Gebieden.

12.30 - Spanje heft mondkapjesplicht voor buitenlucht op

Spanje heft de mondkapjesplicht voor de buitenlucht op vanaf 26 juni. Minister-president Pedro Sánchez heeft bekendgemaakt dat de plicht vanaf volgende week zaterdag niet meer nodig is.

In Spanje golden lange tijd strenge maatregelen om het coronavirus te beteugelen, zoals de mondkapjesplicht in de buitenlucht. Doordat steeds meer mensen zijn ingeënt tegen het virus, neemt het aantal besmettingen af en kunnen maatregelen worden versoepeld. Spanje heropende eerder al de horeca en ook mogen mensen weer beperkt naar evenementen, zoals voetbalwedstrijden.

Mensen dragen een mondkapje op straat in Barcelona. Ⓒ ZUMAPRESS.com

Met het oog op het aankomende vakantieseizoen lijkt het afschaffen van de mondkapjesplicht een mooie opsteker voor mensen die naar Spanje willen. Eerder werd een verplichte negatieve uitslag van een PCR-test voor Spanje ook al afgeschaft, er is nog wel een negatieve antigentest of een vaccinatiebewijs nodig.

10.58 - ’Coronapatiënten minder lang op ic door leukemiemedicijn’

Coronapatiënten die ernstig ziek zijn, liggen na toediening van een leukemiegeneesmiddel gemiddeld zeven dagen korter op de intensive care. Dat stellen onderzoekers in een studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine. Aan het onderzoek deden dertien Nederlandse ziekenhuizen mee, waaronder het Amsterdam UMC, het LUMC en het Erasmus MC.

Een op de vijf coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen, krijgt zulke ernstige longschade door vaatlekkages in de longen dat ze op de intensive care moeten worden opgenomen. Van het leukemiemedicijn, imatinib genaamd, was al bekend dat het vaatlekkage in de longen remt. Coronapatiënten die in de studie het middel kregen, lagen gemiddeld acht dagen op de ic en mensen die een placebo kregen vijftien.

Aan het onderzoek deden 385 coronapatiënten met zuurstofproblemen mee, verspreid over de verschillende ziekenhuizen. Bij de patiënten met mildere klachten was imatinib minder effectief. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet onderzoek naar de werking van het middel bij coronapatiënten.

07.20 - Ook 2001 en 2002 mogen een vaccinatieafspraak maken

Demissionair minister de Jonge heeft vrijdagmorgen bekendgemaakt dat ook mensen uit 2001 en 2002 vanaf vrijdag een afspraak kunnen maken voor een coronavaccinatie.

Deze lichtingen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Mensen uit 2001 kunnen vanaf 10.00 uur terecht op de website Coronavaccinatie-afspraak.nl, degenen die een jaar later zijn geboren vanaf 13.00 uur. Telefonisch een afspraak maken is ook mogelijk. Ze kunnen vervolgens terecht bij rond de 140 vaccinatielocaties van de GGD.

Tekst loopt door onder de tweet.

6.57 - Kabinet presenteert nieuwe versoepelingen in persconferentie

Opnieuw presenteert het kabinet niet op een dinsdag, maar op een vrijdag de volgende ronde versoepelingen van de coronamaatregelen. Hoewel de knoop formeel pas vrijdag in de ministerraad wordt doorgehakt, zijn de meeste versoepelingen zoals gebruikelijk al eerder uitgelekt.

Vanaf 26 juni mag de horeca tot middernacht open en mogen restaurants weer tot 100 gasten ontvangen. Thuis mogen mensen acht mensen ontvangen, in plaats van vier zoals nu. Voor alles geldt wel dat er nog 1,5 meter afstand moet kunnen worden bewaard.

Tekst loopt door onder de foto.

Deze week bleek dat het kabinet ook kijkt naar het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht. Op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het ov, zal de mondkapjesplicht waarschijnlijk in stand worden gehouden. Waar de plicht dan wel mogelijk wordt teruggeschroefd, moet nog worden besloten.

Zelfs discotheken en nachtclubs kunnen weer de deuren openen, maar bezoekers moeten hier wel over een negatieve coronatest beschikken.

Net als bij de vorige versoepelingen besloot het kabinet te versnellen, omdat de besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting snel verbeteren. De versoepelingen stonden eigenlijk gepland voor 30 juni.

6.50 - Wereldwijd aantal coronadoden passeert 4 miljoen

Het aantal coronavirus-gerelateerde sterfgevallen is vrijdag de 4 miljoen gepasseerd, blijkt uit een telling van persbureau Reuters.

Hoewel het aantal nieuwe gevallen en sterfgevallen in landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is afgenomen, is er in verschillende landen een tekort aan vaccins op het moment dat de Delta-variant de dominante variant in de wereld wordt.

Het duurde meer dan een jaar voor het dodental door het longvirus de 2 miljoen bereikte, terwijl de daaropvolgende 2 miljoen in slechts 166 dagen werden geregistreerd.

Tekst loopt door onder de foto.

Een ziekenhuiszaal in Guwahati, India. Ⓒ ANP/HH

De top vijf van landen met het totale aantal sterfgevallen - de Verenigde Staten, Brazilië, India, Rusland en Mexico - vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle sterfgevallen in de wereld, terwijl Peru, Hongarije, Bosnië, Tsjechië en Gibraltar de hoogste sterftecijfers hebben wanneer wordt gecorrigeerd voor het bevolkingsaantal.

Vrijdag wordt waarschijnlijk de 2,5 miljardste coronavaccinatie op de wereld geprikt, blijkt uit gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.