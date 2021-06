LIVE | Ook 2001 en 2002 mogen vrijdag een vaccinatieafspraak maken

Corona en warme zomer zorgden vorig jaar voor veel meer boetes op het water

7.20 - Ook 2001 en 2002 mogen een vaccinatieafspraak maken

Demissionair minister de Jonge heeft vrijdagmorgen bekend gemaakt dat ook mensen uit 2001 en 2002 vanaf vrijdag een afspraak kunnen maken voor een coronavaccinatie.

Deze lichtingen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Mensen uit 2001 kunnen vanaf 10.00 uur terecht op de website Coronavaccinatie-afspraak.nl, degenen die een jaar later zijn geboren vanaf 13.00 uur. Telefonisch een afspraak maken is ook mogelijk. Ze kunnen vervolgens terecht bij rond de 140 vaccinatielocaties van de GGD.

6.57 - Kabinet presenteert nieuwe versoepelingen in persconferentie

Opnieuw presenteert het kabinet niet op een dinsdag, maar op een vrijdag de volgende ronde versoepelingen van de coronamaatregelen. Hoewel de knoop formeel pas vrijdag in de ministerraad wordt doorgehakt, zijn de meeste versoepelingen zoals gebruikelijk al eerder uitgelekt.

Vanaf 26 juni mag de horeca tot middernacht open en mogen restaurants weer tot 100 gasten ontvangen. Thuis mogen mensen acht mensen ontvangen, in plaats van vier zoals nu. Voor alles geldt wel dat er nog 1,5 meter afstand moet kunnen worden bewaard.

Deze week bleek dat het kabinet ook kijkt naar het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht. Op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het ov, zal de mondkapjesplicht waarschijnlijk in stand worden gehouden. Waar de plicht dan wel mogelijk wordt teruggeschroefd, moet nog worden besloten.

Zelfs discotheken en nachtclubs kunnen weer de deuren openen, maar bezoekers moeten hier wel over een negatieve coronatest beschikken.

Net als bij de vorige versoepelingen besloot het kabinet te versnellen, omdat de besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting snel verbeteren. De versoepelingen stonden eigenlijk gepland voor 30 juni.

6.50 - Wereldwijd aantal coronadoden passeert 4 miljoen

Het aantal coronavirus-gerelateerde sterfgevallen is vrijdag de 4 miljoen gepasseerd, blijkt uit een telling van persbureau Reuters.

Hoewel het aantal nieuwe gevallen en sterfgevallen in landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is afgenomen, is er in verschillende landen een tekort aan vaccins op het moment dat de Delta-variant de dominante variant in de wereld wordt.

Het duurde meer dan een jaar voor het dodental door het longvirus de 2 miljoen bereikte, terwijl de daaropvolgende 2 miljoen in slechts 166 dagen werden geregistreerd.



Een ziekenhuiszaal in Guwahati, India. Ⓒ ANP/HH

De top vijf van landen met het totale aantal sterfgevallen - de Verenigde Staten, Brazilië, India, Rusland en Mexico - vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle sterfgevallen in de wereld, terwijl Peru, Hongarije, Bosnië, Tsjechië en Gibraltar de hoogste sterftecijfers hebben wanneer wordt gecorrigeerd voor het bevolkingsaantal.

Vrijdag wordt waarschijnlijk de 2,5 miljardste coronavaccinatie op de wereld geprikt, blijkt uit gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.