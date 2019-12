Familieruzie: vier mensen vast na schietpartij Apeldoorn

De politie had zondagavond al een eerste melding gekregen over de ruzie. Agenten susten de boel, maar later sloeg de vlam weer in de pan. Daarbij werd geschoten. Een van de gewonden, een 27-jarige man, klopte aan bij een huis aan De Sikkel en vroeg om een ambulance te bellen. Hij is aangehouden, omdat hij waarschijnlijk een wapen bij zich had. Dat lag in het huis waar hij om hulp vroeg.

De politie was op grote schaal aanwezig op de locatie van de schietpartij. Ⓒ Luciano de Graaf

De andere gewonde is een 28-jarige man uit Apeldoorn. Hij meldde zich bij een ziekenhuis in Deventer. Na behandeling is hij opgepakt voor poging tot doodslag.

De twee andere verdachten zijn 26 en 24 jaar oud en komen ook uit Apeldoorn.