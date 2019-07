Eerste zitting 10 verdachten Telegraaf-aanslag

Een bestelauto is met flinke snelheid door de glazen pui van het hoofdkantoor van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam gereden. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Tien verdachten worden donderdag in de rechtbank in Amsterdam verwacht vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam vorig jaar zomer. Op dinsdag 26 juni reed een bestelauto opzettelijk door de glazen pui van het gebouw van de krant. Daarna stak de bestuurder meegenomen jerrycans met benzine in brand waardoor een explosie en brand ontstond.