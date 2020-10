Massale staking NS dreigt

Machinisten en conducteurs keren zich tegen de bezuinigingsoperatie bij NS. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - NS zit in een spagaat nu het personeel via vakbonden en or massaal in verzet komt tegen een ’krimpplan’, waarin meer dan tweeduizend banen moeten verdwijnen. „Wij dreigen buitenspel te worden gezet. Veel van onze leden zijn bereid te staken. NS probeert die afslanking door onze strot te duwen. Onacceptabel”, zegt bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor.