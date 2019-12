Jongen (10) moet te eng shirt uitdoen in vliegtuig

Samen met zijn ouders Steve en Marga was de jongen op vakantie in Zuid-Afrika. Toen ze een binnenlandse vlucht wilden maken, werd Stevie te kennen gegeven dat hij het shirt niet mocht dragen in het vliegtuig. De reden die werd gegeven was dat het kledingstuk voor angst zou kunnen zorgen bij andere passagiers of bij de crew.

Steve en Marga wilden geen stennis schoppen en besloten dat hun zoon het shirt dan maar binnenstebuiten moest dragen, zo weet de Daily Mail. Stevie kon zelf wel om het incident lachen. Het vliegveld liet in een verklaring weten dat beveiligingsmedewerkers het recht hebben om te bepalen of een object voor angst kan zorgen.