Actie: emmertje vis voor zeehonden Texel

Ecomare is vanwege de sluiting een doneeractie gestart: ’Geef een emmertje vis’. Zo kunnen bezoekers symbolisch voedsel voor de dieren betalen. „De actie slaat aan: in een dag was er al ruim 4000 euro gedoneerd en was het bericht vele malen gedeeld op Facebook”, meldt het centrum.

Ecomare plaatst twee keer per dag een filmpje van de dieren op Facebook. „Ook deze worden heel goed gewaardeerd. Als afleiding tussen alle zorgwekkende berichtgevingen is een filmpje van een zeehond die van de zon geniet heel welkom!”