Noodweer en overstromingen in Azië eisen al zeker 138 doden

Ook in de Chinese miljoenenstad Zhengzhou is het dodental als gevolg van overstromingen verder opgelopen. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 63 mensen om het leven gekomen. In ondergelopen metrotunnels werden na het hoogwater nog meerdere lichamen van slachtoffers aangetroffen.

15-jarige door bliksem geraakt

De tyfoon die het noodweer veroorzaakte, is intussen verder doorgetrokken en vormt nu een bedreiging voor de kuststad Zhousshan. In het oosten van China zijn diverse luchthavens uit voorzorg gesloten, zoals die van Shanghai. Ook hogesnelheidstreinen rijden er niet en de Chinese Disneyland en andere attractieparken zijn dicht. De regenval in China is de hevigste in decennia.

Eerder raasde de tyfoon langs de Filipijnen. Daar zijn zeker vier mensen om het leven gekomen als gevolg van het noodweer. Twee van hen, onder wie een 15-jarige jongen, werden door de bliksem geraakt. Diverse bruggen, gebouwen en wegen zijn door hevige moessonregens ingestort of beschadigd.