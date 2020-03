Hof: OM kan ontuchtzaak tegen oud-hoofdofficier Vincent L. voortzetten

Het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank en is nu door het hof in het gelijk gesteld.

L. werkte bij het functioneel parket (belast met fraude- en milieuzaken) in het arrondissement Amsterdam. De Hoge Raad verwees de zaak daarom naar de rechtbank in Den Haag en bepaalde dat Haagse officieren zich over de zaak moesten ontfermen. Het OM bestempelde de twee Amsterdamse officieren, bij wie de zaak aanvankelijk was ondergebracht, tot plaatsvervanger in Den Haag.

Dat was voor de Haagse rechter een brug te ver. Volgens de rechter had het OM zich op deze manier niet gehouden aan de opdracht van de Hoge Raad.

Bekijk ook: Seksofficier werkt nu bij advocatenkantoor

In hoger beroep vindt het hof dat niet nu al gezegd kan worden dat „de waarborgen van een onpartijdige vervolging en berechting zijn geschonden.” De keuze voor de Amsterdamse officieren als plaatsvervangers in Den Haag vindt het hof wel „onhandig en ongelukkig.”

De zaak tegen L. kwam in januari 2017 op gang nadat de ouders van de jongen naar de politie waren gestapt. Justitie verdacht in totaal twaalf mannen van ontucht tegen betaling. Tien mannen zijn inmiddels veroordeeld. De zaak tegen één verdachte is geseponeerd.