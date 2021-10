Bewoner gearresteerd na uitbranden huis in Best

Ook twee aangrenzende woningen raakten zwaar beschadigd. De brand brak rond 05.00 uur uit. In de woning waar de brand uitbrak, was niemand thuis. Een buurvrouw kon tijdig haar huis verlaten, het andere huis staat leeg. De vrouw is opgevangen, voor haar wordt andere woonruimte geregeld. De politie ging al snel uit van brandstichting.

Drugs

De woning van waaruit het vuur om zich heen sloeg zou binnenkort worden ontruimd. Eerder al, tussen november 2020 en mei dit jaar, was de woning afgesloten geweest nadat er drugs gevonden waren. Toen duidelijk werd dat de verhuurder de man uit huis wilde zetten, heeft de bewoner meermaals laten weten dat hij zijn woning niet zonder slag of stoot zou verlaten. De politie en de gemeente Best hielden er daarom rekening mee dat hij de brand heeft aangestoken.

De afgelopen weken en maanden hadden gemeente en politie al extra maatregelen genomen naar aanleiding van de dreigende taal van de bewoner. Er was extra toezicht, de politie surveilleerde er vaker, en de wijkagent hield nauw contact met buurtbewoners. Met de buren waren er gesprekken over de aanstaande ontruiming. Pogingen met de bewoner zelf aan de praat te raken, mislukten echter.

Spoorloos

Na de brand was de bewoner enige tijd spoorloos, maar later zaterdagochtend kon hij in Tilburg worden opgepakt. Waar precies, en hoe de politie hem op het spoor is gekomen, wilde een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Zodra de veiligheid in en rond de woning dat toelaat begint de politie met een onderzoek naar het ontstaan van de brand. De omgeving is afgezet.