Winkeleigenaar Eindhoven voor rechter wegens geweld tegen politie

In de winkel aan de Kleine Berg kwam het vervolgens tot een handgemeen tussen de agenten en meerdere personeelsleden, onder wie de twee eigenaren. Een agent werd in een wurggreep genomen, hij liep daarbij een spierkneuzing op in zijn nek. De andere agent werd tegen haar been geschopt.

Op last van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma is de zaak de dag erna voor onbepaalde tijd gesloten. „Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden”, zei Jorritsma.

De hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant, Heleen Rutgers, noemde geweld tegen politie en andere handhavers onacceptabel. „Tot nu toe hebben wij keer op keer opgetreden in dit soort zaken en dat blijven wij doen. Geweld accepteren wij nooit, laat dat duidelijk zijn”, zei Rutgers. „De coronacrisis raakt ons allemaal en dat daar emoties bij komen kijken is volstrekt normaal. Maar het kan en mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld hulpverleners daarvan het slachtoffer worden. Bij geweld trekken wij een grens en daarin zijn wij glashelder.”