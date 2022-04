Kabinet hoeft pas in 2028 duurzaam te rijden: ’Comfort laat nu nog te wensen over’

Dat is opmerkelijk voor een zelfbenoemd zeer ’groen’ kabinet. De CDA-bewindsvrouw erkent dat op dit moment maar 2 van de 31 dienstauto’s van het kabinet volledig elektrisch zijn aangedreven. „Momenteel worden twee bewindspersonen gereden in een zero-emissie dienstauto. Daarnaast worden 20 semi-elektrische voertuigen ingezet voor het vervoer van bewindslieden.” Dat zijn voertuigen die worden aangedreven met een benzine- en elektromotor.

Volgens Bruins Slot is op dit moment de keuze gemaakt niet verder te verduurzamen. „In de verduurzamingsopgave van het Rijkswagenpark moet wel rekening gehouden worden met lopende contracten voor het wagenpark en doelmatige besteding van middelen. Gelet op het voorgaande zie ik voor het aanscherpen van de richtlijnen op dit moment geen aanleiding.”

Comfort

Ze beklaagt zich ook over het comfort. „Het aanbod op de markt van zero-emissie auto’s die aan de gewenste inrichting voldoen (zoals voldoende been- en hoofdruimte en een ergonomisch aan te passen zitplek), is op dit moment nog beperkt.”

De minister zegt dat het uit veiligheidsoverwegingen ook lastig is. „Zo moet onder alle omstandigheden een dienstauto direct weg kunnen rijden van de locatie waar de bewindspersoon zich op dat moment bevindt. Daardoor is een grote batterij met hoge laadsnelheden noodzakelijk.” Ook bepantsering speelt een rol, zegt ze. „Deze toepassingen leiden tot een verhoging van het gewicht van de auto. Daardoor is een groter motorvermogen of ander motortype of –aandrijving noodzakelijk om dezelfde prestaties te kunnen leveren.”

Toch kunnen twee bewindslieden kennelijk wel al volledig elektrisch rijden. „Een aantal nieuw aangetreden bewindspersonen heeft aangegeven zero-emissie te willen rijden”, erkent Bruins Slot. Soms kan dat door veiligheidsmaatregelen of nog lopende contracten volgens haar niet. „In beginsel krijgen bewindspersonen de dienstauto van hun voorganger als het contract daarvan nog niet is verstreken.”

17 procent

Uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer blijkt dat ook andere auto’s van de Rijksoverheid lang niet allemaal zo groen zijn. „Eind 2021 bestond het civiele wagenpark van de Rijksoverheid uit 17 procent (2.330 van de 13.900 personen- en bestelauto’s) zero-emissie voertuigen.” Ze voert als verdediging aan dat het voor Defensie door de specifieke eisen niet eenvoudig is om elektrische auto’s te gebruiken.