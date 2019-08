’Pete Hoekstra in race voor VS-inlichtingenbaas’

De functie is vrij sinds Dan Coats aankondigde te vertrekken. Eigenlijk werd een ander genoemd om hem op te volgen, John Ratcliffe, maar deze Texaanse senator ligt in het Congres niet lekker. Pete Hoekstra zou de handen wel op elkaar kunnen krijgen.

Hoekstra kende bij zijn aantreden als VS-ambassadeur in Nederland een ruwe start, maar heeft zich herpakt. De naar Amerika geëmigreerde Groninger deed foute uitspraken over dat in Nederland politici in de hens werden gezet en dat er no-gozones waren. Bovendien had hij er moeite mee om die flater recht te zetten.

Inmiddels loopt diplomatiek en politiek Nederland met hem weg en ziet de Amerikaanse president Donald Trump hem wel zitten voor een van de belangrijkste Amerikaanse functies, die van Director of National Intelligence. Die stuurt alle verschillende inlichtingendiensten aan. Volgens de New York Times wil Hoekstra de positie graag hebben.

CIA

Hoekstra verhuisde toen hij drie jaar oud was met zijn familie van Groningen naar Michigan. Hij is een republikein en zat als afgevaardigde van Michigan jarenlang in het Congres. Hij voerde actief campagne voor Trump.

Tussen 2004 en 2007 was Hoekstra al voorzitter van het ’Intelligence Committee’ van het Huis van Afgevaardigden. Hij werd eerder genoemd om het hoofd van de CIA te worden. Die baan ging aan zijn neus voorbij.