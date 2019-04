Standbeeld uitgelachen: sokkel overschaduwt alles

Dat schrijven internationale media, waaronder de BBC. Het standbeeld van Gagarin - de eerste man in de ruimte - werd vorig jaar besteld door de gemeente en staat sinds kort in de straat ’Jurija Gagarina’.

Kleine kinderen zien vermoedelijk enkel de sokkel. „De enige manier om het beeld te zien, is om jezelf in de ruimte te schieten”, schrijft journalist Ivana Stojanov. „Het is ietwat symbolisch.” Anderen vermoeden dat de robuuste sokkel is gebruikt ’zodat het beeld niet wegwaait’ of zodat het ’niet gestolen wordt’.

Moskou beter

Smalend worden andere standbeelden op sociale media gedeeld. Zo staat er in Moskou een standbeeld van Gagarin dat tientallen meters de lucht in torent - overigens ook met grote sokkel, maar tevens met een indrukwekkend beeld. „Vergelijk die twee. Die van ons is een belediging en een schandaal”, tweet een inwoner van Belgrado.

Vergelijk zelf: de standbeelden in Belgrado, Moskou en Londen (v.l.n.r.). Ⓒ Robert Coban / Google Maps / Hollandse Hoogte

Ook in Houston en Londen staan standbeelden die volgens de Serviërs hun geliefde Gagarin veel meer eer aandoen. De gemeente heeft nog niet gereageerd.