Uniek: belegger schenkt huurinkomsten aan kinderen in achterstandssituaties

Groningse studentes laten Zuid-Afrikaanse kinderen weer spelen

Spelen met kleine kinderen is niet alleen leuk, het is ook essentieel voor de ontwikkeling. In Zuid-Afrika schiet het er helaas vaak bij in, iets wat de bestaande achterstand van miljoenen baby’s, peuters en kleuters, een gevolg van onder meer chronische ondervoeding, extra vergroot. Drie Groningse ...